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Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов

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Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов
Співпраця зі США та іншими країнами НАТО триватиме і надалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов.

Коментуючи місії стратегічних бомбардувальників США В-1В Лансер та В-52 у повітряному просторі України Дроздов зазначив, що це спільне виконання завдань з країнами НАТО, досягнення взаємосумісності, як на землі, так і в повітрі, щоб успішно і якісно, ​​а головне - колективно реагувати на потенційні загрози в регіоні.

"У супроводі винищувачів країн НАТО і ключових партнерів Альянсу бомбардувальники пролетіли через всю Європу, на кордоні їх зустріли українські Су-27 та МіГ-29, здійснюючи супровід і прикриття", - додав Командувач ВПС.

За словами Дроздова, така співпраця у сфері безпеки триватиме і надалі. До неї залучені не тільки США, але і європейські країни та інші члени НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Років через 10 літаки Повітряних сил ЗСУ не зможуть виконувати поставлені завдання, необхідне оновлення техніки, - генерал-полковник Дроздов

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Топ коментарі

  • Trokat Serg
    А сейчас над нами не херячат? Там где Параша там война, "Хочеш мира готовся к войне".
  • John Pollack
    так спокойней спиться , чем мышибратьями в обнимку .
  • Mathey Klausnik
    И ракеты, ракеты, нацеленные на империю зла, пора размещать!
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