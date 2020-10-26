Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов

Співпраця зі США та іншими країнами НАТО триватиме і надалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов.

Коментуючи місії стратегічних бомбардувальників США В-1В Лансер та В-52 у повітряному просторі України Дроздов зазначив, що це спільне виконання завдань з країнами НАТО, досягнення взаємосумісності, як на землі, так і в повітрі, щоб успішно і якісно, ​​а головне - колективно реагувати на потенційні загрози в регіоні.

"У супроводі винищувачів країн НАТО і ключових партнерів Альянсу бомбардувальники пролетіли через всю Європу, на кордоні їх зустріли українські Су-27 та МіГ-29, здійснюючи супровід і прикриття", - додав Командувач ВПС.

За словами Дроздова, така співпраця у сфері безпеки триватиме і надалі. До неї залучені не тільки США, але і європейські країни та інші члени НАТО.

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