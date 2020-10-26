У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг. ВІДЕО+ФОТО

Минулої ночі закінчився термін ультиматуму, оголошеного Світланою Тіхановською владі Білорусі. Його вимоги - Лукашенко повинен оголосити про відхід, насильство на вулицях має зупинитися повністю, всі політв'язні повинні бути звільнені - не були виконані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання ТUT.by.

Вчора, в останній день "народного ультиматуму", на вулиці міст вийшли тисячі протестувальників, в Мінську зібралося не менше 100 тисяч осіб. Не обійшлося без жорстких затримань і застосування спецзасобів - світлошумових гранат і гумових куль. А 26 жовтня почалося з протестів робітників на найбільших білоруських підприємствах.

У деяких частинах Мінська з самого ранку вишиковуються ланцюги солідарності і перекриття доріг. Така ситуація на вулицях Маяковського, Міхалово і Грушівка. Беруть участь лікарі і звичайні громадяни.







О 7:30 люди заблокували рух на МКАД:

На Мінському тракторному заводі робітники йдуть колоною по цехах, збирають людей на страйк. Адміністрація розпорядилася закривати цехи перед колоною.

На заводі "Гродно Азот" цехи "Аміак 3" і "Карбамід 4" не прийняли зміну. Люди приходять на підтримку решти біля нової прохідної, але на території заводу.

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На Мінському електротехнічному заводі станом на 9.40 ранку основні цехи та відділи зупинили роботу, люди просто спілкуються один з одним.

На заводі "Білкомунмаш" на страйк вийшли інженери. Також є інформація, що багато співробітників взяли сьогодні вихідний за свій рахунок.

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Фото: TUT.by

У головному корпусі БДУ в Мінську почався сидячий страйк. У ньому вже беруть участь близько 100 осіб.

Студенти БДМУ теж зібралися у своєму університеті:

У Мінську на станції метро "Спортивна" автомобілі рухаються зі швидкістю пішоходів і створюють великий затор: