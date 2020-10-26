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Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості"

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Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості"
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що критики української вакцини проти коронавірусу страждають комплексом національної меншовартості.

Про це Степанов сказав під час брифінгу 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Міністр звернувся до "скептиків", які минулого тижня критикували розробку української вакцини проти коронавірусу.

"Що можу сказати вам – позбувайтеся, будь ласка, цього комплексу національної меншовартості, що ми ні на що не здатні, що нічого не можемо зробити. Я вам інше скажу - коли в руках тримаєте телефон або інші "вакцини", які ви використовуєте в повсякденному житті, - знайте, що дуже часто це все зроблено українськими вченими. Які просто через таку політику, що ми ні на що не здатні та завдяки політиці повного ігнорування нашої науки, виїхали за кордон… А ми це потім купуємо, і дивуємося як класно вони це зробили", - розповів очільник МОЗ.

Степанов зазначив, що українським вченим просто потрібно створити відповідні умови і тоді країна зможе самостійно виробляти вакцину.

Також читайте: Українська вакцина проти коронавірусу може бути готова десь через рік, - Степанов

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А производить ее будут? Будут выделены средства и производственные мощности? Или снова повторится афера, как с украинскими тестами?
  • Viktor Zotov
    Ну идиот...
  • Валерия Ларченко b661826f
    Да ее просто нет ,дебил)а с вашим наркоманом позорным только о национальной неполноценности говорить...
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