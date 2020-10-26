За добу від коронавірусу померли 15 киян, одужали 5 осіб, виявлено 308 нових випадків, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 34 362 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу вірус виявили у 308 осіб. 15 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 699 киян. На сьогодні в столиці вже 34 362 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 168 жінок віком від 20 до 84 років, 131 чоловік віком від 18 до 91 року, чотири дівчинки від 9 місяців до 15 років і п'ять хлопчиків від 11 до 17 років. Захворіли, зокрема, 13 медиків.

До лікарень столиці потрапили 42 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 5 осіб. Загалом коронавірус побороли 11 749 жителів Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Києва Кличко захворів на COVID-19

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 83, в Деснянському - 44 та в Дніпровському районі - 43 випадки.

Сьогодні в столичних лікарнях лікуються 1856 хворих на коронавірус. З них 31 дитина. 463 пацієнти - у важкому стані, 647 отримують кисневу підтримку, 29 - під апаратами ШВЛ. Ще 178 пацієнтів перебувають у лікарнях з підозрою на коронавірус.

Запалення легень у столичних лікарнях лікують 466 хворих.