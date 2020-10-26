Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців
"За паралельним підрахунком голосів, який проводився моїм штабом, я здобув впевнену перемогу у виборчих перегонах на 208-му окрузі, з різницею 1442 голоси. Тепер стає зрозумілою істерика мого опонента Олега Ляшка, який на камери центральних телеканалів здійснював показовий виступ щодо його обрання", - написав Гунько в соцмережі Facebook в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
"Але залишається відкритим питання щодо головного спонсора і витрат фінансових коштів на кампанію після остаточного фіаско", - додав він.
У свою чергу лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка" Олег Ляшко заявив, що не визнає результат "цих куплених виборів".
"Ми виграли вибори в 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади. За даними ЦВК, аномально висока явка у 50% на цьому окрузі у 1,5 рази (!) перевищила середню явку по країні. Це доказ, що в окрузі спрацювала масштабна сітка підкупу виборців. Всі соціологічні опитування напередодні виборів (Рейтинг, Социс) давали переконливу перемогу мені, але підкуп виборців кардинально спотворив результати цих виборів. У кожному селі округу люди знають і повідомляли про масову скупку голосів, організовану кандидатом від влади Анатолієм Гуньком. Фінансував цю корупційну мережу проросійський олігарх Віктор Поліщук. … У результаті кандидат від влади Гунько скупив 50% виборців округу та у корупційний спосіб купив мандат народного депутата. Тому ми не визнаємо результатів цих куплених виборів, вимагаємо справедливого розслідування і покарання усіх причетних до масшабного підкупу виборців 208 округу", - написав Ляшко на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".
Станом на 10:25 ЦВК опрацювала 24,62% дільничних протоколів:
Олег Ляшко від "Радикальної партії" - 33,37% голосів;
Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 32,38% голосів;
Людмила Давиденко, самовисування - 26,96% голосів;
Анатолій Гунько (самовисування) - 2,98%;
Ігор Гунько (самовисування) - 1,39%.