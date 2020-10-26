Новини • Місцеві вибори-2020

ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88%

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ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88%
Явка на місцевих виборах, які відбулися по всій Україні 25 жовтня, становить 36,88%.

Про це повідомила Центральна виборча комісія, передає Цензор.НЕТ.

"Явка виборців на виборах 25 жовтня - 36,88%. Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України", - повідомили в ЦВК.

Зазначається, що дані надійшли від територіальних виборчих комісій.

"10 556 621 виборець учора отримав бюлетені і проголосував", - додали в ЦВК.

Найвищу явку зафіксовано в Тернопільській області - 44,68%, а також у Львівській - 43,82% та Волинській - 41,89. Найнижча явка - у Донецькій області, 31,67%, а також у Миколаївській (32,02%), Харківській (32,33%) та Херсонській (32,39%) областях.

ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88% 01

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Мариуполь удивил. Их епашили из градов кацапы, а они выбрали себе во власть - кацапов. Или Славянск: штепа, которая привела им в город войну, получила 40% голосов. Что еще должно произойти в жизни этих электоральных терпил, чтобы они наконец-то прозрели?!
  • Шимус
    Вот и всё.
    С сегодняшнего дня.
    Каждый на тебя будет открыто плевать.
    Каждый будет класть на тебя болт.
    Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.
    Хорошие к тебе уже не пойдут.
    Умные в ближайшие месяцы уйдут.
    Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
    Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
    Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
    Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
    Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.
    Ты просрал всё.
    Просрал за полтора года.
    ОПЗЖ на марше.
    Попов во втором туре.
    Сепары возвращаются.
    Рыги в местных советах.
    А ты.
    Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в жопе.
    Нет смысла больше сидеть.
    Время вышло - дальше будет только хуже.
    Вали.
    Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот .....здец остановить и что-то изменить.
    Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
    Это приговор лично тебе.
    Уходи.
    Твоё время вышло.
    Finita la Commedia
  • Шимус
    я хочу посмотреть на зебилов которые за бубочку голосовали И спросить- вас ведь предупреждали кющайте ?
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