За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 36 осіб, на водних об'єктах загинули 12, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 19 по 25 жовтня під час пожеж в Україні загинуло 36 осіб, на водних об'єктах - 12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, протягом тижня відбулося 3 надзвичайні ситуації. Зареєстровано 1 тис. 623 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 50 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 93 пожежі, врятовано під час пожеж 41 осіб і не допущено знищення вогнем 440 будинків і 54 одиниць техніки. Під час пожеж загинули 36 осіб.

Також читайте: У день виборів ДСНС отримала 13 повідомлень про замінування виборчих дільниць, а з настанням темряви було знеструмлено 23 дільниці

Від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 305 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 624 вибухонебезпечні предмети.

Упродовж тижня на водних об'єктах загинули 12 осіб.