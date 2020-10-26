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Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук

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Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук
У партії "Слуга народу" анонсували оприлюднення результатів всеукраїнського опитування. Як проголосували українці, стане відомо ввечері.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила в ефірі одного з українських телеканалів заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Офіційні результати мають збігатися з результатами екзитполу.

"Офіційні результати, вони будуть сьогодні оприлюднені. Ближче до вечора", - сказала вона.

Кравчук нагадала, що опитування не має жодних юридичних наслідків.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.

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    зачем? зачем нам знать что вы там нарисовали?
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    173 % зуб даюРезультаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9481 Результаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2687
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