Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук
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У партії "Слуга народу" анонсували оприлюднення результатів всеукраїнського опитування. Як проголосували українці, стане відомо ввечері.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила в ефірі одного з українських телеканалів заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Офіційні результати мають збігатися з результатами екзитполу.
"Офіційні результати, вони будуть сьогодні оприлюднені. Ближче до вечора", - сказала вона.
Кравчук нагадала, що опитування не має жодних юридичних наслідків.
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.