Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція

Двоє чоловіків намагалися неодноразово поповнити мобільні рахунки, використовуючи одну 500-гривневу купюру та ізоляційну стрічку. Правоохоронці затримали зловмисників. Їм загрожує до шести років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Співробітники кіберполіції у Львівській області спільно з працівниками Управління патрульної поліції регіону затримали двох осіб, які здійснювали несанкціоновані втручання в роботу терміналів та банкоматів самообслуговування.

Зловмисниками виявилися двоє киян 38-ми та 44-х років, які тимчасово мешкали в одному з готелів Львова.

У вечірній час правопорушники проводили поповнення мобільних рахунків 500-гривневою купюрою, до якої було прикріплено ізотермічну стрічку, що давало можливість її повторного використання. Поліцейські затримали фігурантів на місті, під час вчинення "операції".

За попередніми даними, чоловіки встигли поповнити рахунки на 4 тисячі гривень, повторно використовуючи одну купюру.

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Наразі правоохоронці встановлюють остаточну суму збитків та перевіряють фігурантів на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

В готелі, де тимчасово мешкали фігуранти, правоохоронці провели невідкладний обшук. як речові докази вилучено мобільні телефони, сім-карти, блокноти та 500-гривневу купюру, що використовувалася у вчиненні правопорушення.

Зловмисникам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електромереж, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Фігурантам обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Досудове слідство триває.