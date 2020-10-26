У більшості ОТГ відбудеться другий тур місцевих виборів, - ОПОРА

У більшості міст з чисельністю населення понад 75 тис осіб відбудеться другий тур виборів місцевих голів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний прогноз зробила голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

"Ми бачимо, що є великі перспективи організації повторного голосування в більшості територіальних громад від 75 тис виборців на посаду міського голови", - сказала Айвазовська.

Як повідомлялося, за даними Центральної виборчої комісії, в неділю по всій Україні відбулися вибори в обласні, міські, селищні та сільські ради, також відбулися вибори 370 міських, 428 селищних, 623 сільських голів.

Зараз в Україні триває адміністративно-територіальна реформа, зокрема, в липні 2020 року Верховна Рада ліквідувала 490 районів і утворила 136 нових. Крім того, в рамках кожної області створено територіальні громади, всього 1470.

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