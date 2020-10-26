Дні Австрії в Україні представили онлайн-програму: кулінарний воркшоп, екскурсії, інтерв'ю, концерти
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Дні Австрії в Україні відбудуться з 26 по 31 жовтня.
Програма транслюватиметься на Facebook-сторінках австрійських організацій в Україні.
Події різнопланові: наприклад, засновниця фестивалю української культури в Австрії Олександра Саєнко проведе екскурсію Віднем, а Оксана Забужко прочитає розповідь Інґеборґ Бахман. На онлайн-платформі KulturCafe відбудеться зустріч із всесвітньо відомою диригенткою Оксаною Линів.
Ульф Хаусбрандт, директор Австрійського культурного форуму у Києві, зазначає, що карантин та заборона масових подій підштовхнула до пошуку нових рішень: "Зазвичай ми відзначаємо Національний день на великому прийнятті разом з друзями та партнерами. Через пандемію коронавірусу нам довелося відмовитися від цієї масштабної зустрічі та підготувати віртуальну програму. Зокрема, ми розробили власну онлайн-платформу для бесід з митцями та культурними діячами KulturCafé, підтримуємо віртуальні проєкти, а також розвиваємо події "легкого формату" - екскурсії, кулінарні воркшопи… Так ми показуємо, що навіть у складні часи є місце для можливостей та оптимізму".
Програма Днів Австрії в Україні на вебсторінках Австрійського культурного форуму та Бюро кооперації у Львові.
Подія у фейсбуці.