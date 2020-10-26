52 тисячі нових випадків за добу: у Франції побито черговий рекорд захворюваності на COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни.
За 24 години було зафіксовано ще 52 тис. пацієнтів із COVID-19. Попередній рекорд, встановлений добою раніше, був перевищений на 6588 хворих.
Загалом від початку епідемії коронавірусну інфекцію підтвердили в 1 138 507 осіб.
За добу у Франції померло 116 пацієнтів із COVID-19, це на 22 менше, ніж напередодні. Загалом у країні померли щонайменше 34 645 інфікованих коронавірусом.
Спалах коронавірусної інфекції розпочався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
За кількістю виявлених заражень коронавірусом Франція розташовується на п'ятому місці у світі. Загалом на планеті зафіксовано понад 43 млн випадків COVID-19.