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52 тисячі нових випадків за добу: у Франції побито черговий рекорд захворюваності на COVID-19

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52 тисячі нових випадків за добу: у Франції побито черговий рекорд захворюваності на COVID-19
У Франції зафіксовано новий рекорд за кількістю нових випадків коронавірусної інфекції, підтверджених за добу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни.

За 24 години було зафіксовано ще 52 тис. пацієнтів із COVID-19. Попередній рекорд, встановлений добою раніше, був перевищений на 6588 хворих.

Загалом від початку епідемії коронавірусну інфекцію підтвердили в 1 138 507 осіб.

За добу у Франції померло 116 пацієнтів із COVID-19, це на 22 менше, ніж напередодні. Загалом у країні померли щонайменше 34 645 інфікованих коронавірусом.

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Спалах коронавірусної інфекції розпочався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

За кількістю виявлених заражень коронавірусом Франція розташовується на п'ятому місці у світі. Загалом на планеті зафіксовано понад 43 млн випадків COVID-19.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ого! Нам є куди рости.
  • rofs
    Такими темпами французы закончатся через 3 года
  • Антип61
    "Ковид развивается как любая вирусная инфекция, способнось вируса к заражению (вирулентность) растет но он становится менне опасным для заболевших. Так было есть и будет."
    Возьмем к примеру бешенство. Когда его вирус стал менее опасным? Никогда. Или, к примеру, натуральная оспа. Преследовала человечество всю его историю. Если сейчас ее вирус выпустить - киздец будет неиллюзорный. Или может, вирус Эбола стал неопасным? Тоже нет.
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