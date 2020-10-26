Вибори переважно відбулися відповідно до законодавства, - ОПОРА
Про це під час брифінгу сказала голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.
"В цілому громадянська мережа "Опора" зазначає, що ці вибори були дуже конкурентними і відбулися переважно відповідно до законодавства України", - сказала Айвазовська.
У заяві організації за попередніми результатами спостереження на місцевих виборах зазначили, що "зафіксовані спостерігачами порушення могли суттєво вплинути на результати волевиявлення в конкретних територіальних громадах, але причини їх появи були різними, відповідальність за них розподіляється між різними суб'єктами виборчого процесу і вони не були централізовано спланованими в межах країни".
"При цьому ОПОРА зафіксувала доволі масові порушення процедур організації виборів і проведення кампаній, інциденти з недотриманням порядку ведення передвиборчої агітації і спроби підкупу виборців, зловживання адміністративними ресурсами і спотворення процедури зміни виборчої адреси", - йдеться в заяві "Опори".