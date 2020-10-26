Вибори переважно відбулися відповідно до законодавства, - ОПОРА

У громадянській мережі "Опора" заявляють, що місцеві вибори в Україні 25 жовтня відбулися переважно відповідно до законодавства.

Про це під час брифінгу сказала голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.

"В цілому громадянська мережа "Опора" зазначає, що ці вибори були дуже конкурентними і відбулися переважно відповідно до законодавства України", - сказала Айвазовська.

У заяві організації за попередніми результатами спостереження на місцевих виборах зазначили, що "зафіксовані спостерігачами порушення могли суттєво вплинути на результати волевиявлення в конкретних територіальних громадах, але причини їх появи були різними, відповідальність за них розподіляється між різними суб'єктами виборчого процесу і вони не були централізовано спланованими в межах країни".

"При цьому ОПОРА зафіксувала доволі масові порушення процедур організації виборів і проведення кампаній, інциденти з недотриманням порядку ведення передвиборчої агітації і спроби підкупу виборців, зловживання адміністративними ресурсами і спотворення процедури зміни виборчої адреси", - йдеться в заяві "Опори".

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