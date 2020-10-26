Ексдепутат Лозінський, засуджений до 15 років за вбивство людини, виграв вибори на пост глави ОТГ на Кіровоградщині, - виборчком

Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський, якого раніше засудили до 15 років ув'язнення за вбивство, переміг у голосуванні на голову об'єднаної територіальної громади, яка розташована неподалік місця вбивства.

"Лозінський Віктор Олександрович упевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - повідомили ВВС News Україна в місцевій виборчій комісії, передає Цензор.НЕТ.

Там уточнили, що оформлення протоколів триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексдепутат Лозінський, засуджений на 15 років за вбивство людини, балотується на голову ОТГ на Кіровоградщині, - ЗМІ

Віктор Лозінський йшов на вибори як самовисуванець.

Його головним конкурентом був кандидат від "Слуги народу" Сергій Баліцький, родина якого має агробізнес у регіоні.

Зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району, де в 2009 році й сталось вбивство. Пан Баліцький заявляв про погрози з боку Лозінського, але той заперечував це.

Сам Лозінський напередодні виборів дав інтерв'ю, в якому назвав себе директором агропідприємства й заявив, що добився справедливості й зняв усі судимості.

У 2007 році пан Лозінський, який був впливовим аграрним бізнесменом на Кіровоградщині, обрався депутатом парламенту від БЮТ. 16 червня 2009 року поблизу смт Голованівська сталося вбивство. Після інциденту з компанією у складі Віктора Лозінського, прокурора району, начальника міліції району і єгеря загинув селянин Валерій Олійник. Сам Лозінський наполягав, що це була самооборона. Верховна Рада зняла з пана Лозінського недоторканність та позбавила мандата, після цього він зник, його оголосили у розшук. Віктора Лозінського затримали в березні 2010 року. Його звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні. У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення. Він мав вийти на волю в 2025 році, винним себе не визнав. Крім Лозінського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділку міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелицю (4 роки в'язниці). У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років. У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило строк ув'язнення до 10 років. Після чотирьох років за ґратами у червні 2014-го Сергій Лозінський вийшов на волю "за станом здоров'я". Проте після громадського резонансу прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці. Уже 2016 року Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із "законом Савченко", за яким день у СІЗО рахується за два, й він вийшов на свободу. У травні 2019 року Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість із Віктора Лозінського. А у вересні це рішення, як наполягає Лозінський, підтвердив Верховний Суд.