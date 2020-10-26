Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію на брифінгу озвучила глава штабу Оксана Продан.
Про це стало відомо з паралельного підрахунку голосів, який проводив штаб мера Києва Кличка і партії "Удар".
"За тими даними, які у нас є, згідно з паралельним підрахунком голосів Віталій Кличко отримує 50,9% голосів і з великою ймовірністю перемагає вже в першому турі на виборах Київського міського голови, і екзитполи, і наш паралельний підрахунок голосів показує, що партія "УДАР" проходить до Київради з результатом 19,7%", - зазначає Продан.
За словами Продан, і паралельний підрахунок, і мокрі протоколи збігаються, відповідно штаб Кличка чекає саме таких результатів і в альтернативному підрахунку.
"Уже зараз ми можемо впевнено сказати, що кияни обрали продовження подальшого розвитку столиці на чолі з Віталієм Кличком і партією "УДАР", - підсумувала глава штабу.