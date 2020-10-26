На одному з округів Ужгорода є підстави для скасування результатів виборів через помилки в бюлетенях, - ОПОРА

В Ужгороді на виборах до місцевої ради в окрузі №2 була виявлена ​​помилка в списку кандидатів від партії "Європейська Солідарність", тому виборці не змогли проголосувати як мінімум за 4 кандидатів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив координатор спостереження громадської мережі ОПОРА за виборами в Закарпатській області Ярослав Гулан.

"Це може бути підставою для перепризначення голосування на цьому окрузі, визначити це має суд або ЦВК", - сказав Гулан.

За його словами, про помилку в бюлетені повідомив кандидат від ЄС в цьому окрузі Іван Темніков, котрий виявив, що під номером 4 в рядку бюлетеня було вказано прізвища двох кандидатів — відповідно, Володимира Цмура та Івана Темнікова. Останній мав п’ятий номер у списку кандидатів, а помилку в бюлетені виявив вранці, 25 жовтня. Депутат звернувся до ТВК за роз’ясненням стосовно цієї помилки та написав скаргу. Він має намір подавати позов до суду з цього приводу.

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У бюлетені на цьому окрузі, ймовірно, неправильно вказані і номери наступних кандидатів. Так, кандидатка Лілія Лукеча вказана під номером 5 (кандидатка №6 за даними сайту ЦВК), кандидат Віталій Василечко вказаний під номером 6 (кандидат №7 за даними сайту ЦВК), номер 7 у бюлетені надруковано без імені кандидата.

Зі слів Гулана, ситуація дуже неоднозначна і може дійсно стати підставою для звернення до суду. Адже виборці, по суті, не змогли проголосувати за чотирьох кандидатів від партії "Європейська Солідарність" в окрузі №2".