Мешканець Тернопільщини побив поліцейського на закритій виборчій дільниці

25 жовтня о 20:24 у селі Нижбірок п'яний чоловік зайшов на вже закриту виборчу дільницю і спровокував конфлікт із поліцейськими.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов на дільницю після її закриття, правоохоронець попросив його покинути приміщення. Порушник поводився неадекватно, по телефону покликав сина з товаришем. Родич порушника напав на працівника поліції", - розповіли в поліції.

Після спричинення тілесних ушкоджень зловмисники втекли. Поліцейському надали меддопомогу.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці розшукали нападників та доправили їх до відділення поліції.

33-річного нападника затримали згідно зі статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) та обрання запобіжного заходу.