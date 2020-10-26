Помилкою було застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців, - ОПОРА

У громадянській мережі ОПОРА вважають помилкою застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців.

Про це сказала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Частини порушень, зокрема процедурних, можна було уникнути, якби держава вчасно, а саме український парламент, ухвалила зміни до Виборчого кодексу. І всі потенційні учасники виборчого процесу були б у рівних умовах. Великою помилкою, про що ми говорили неодноразово, було поширення пропорційної системи з відкритими списками саме на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців", - сказала Айвазовська.

За її словами ця система не відповідає завданням місцевого самоврядування і не сприяє розвитку партійних організацій на місцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканець Тернопільщини побив поліцейського на закритій виборчій дільниці