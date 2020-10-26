Новини • Місцеві вибори-2020

Помилкою було застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців, - ОПОРА

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Помилкою було застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців, - ОПОРА
У громадянській мережі ОПОРА вважають помилкою застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців.

Про це сказала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Частини порушень, зокрема процедурних, можна було уникнути, якби держава вчасно, а саме український парламент, ухвалила зміни до Виборчого кодексу. І всі потенційні учасники виборчого процесу були б у рівних умовах. Великою помилкою, про що ми говорили неодноразово, було поширення пропорційної системи з відкритими списками саме на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців", - сказала Айвазовська.

За її словами ця система не відповідає завданням місцевого самоврядування і не сприяє розвитку партійних організацій на місцях.

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Топ коментарі

  • John Golovnev
    И, даже, более того, какая "политика" может быть на уровне области, района? Политика определяется Веровной Радой, а на местах должны устраивать быт граждан. Разве нужно быть членом какой-то партии, чтоб принимать решение об асфальтировании улиц или организации вывоза мусора?
  • Ned Stark
    У селах можна і мажоритарку лишити, щоб самовисуванці могли йти...
  • Маркиз
    Ошибкой было применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2204
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