"Опитування Зеленського" планують закріпити на постійній основі, але воно не матиме юридичних наслідків, - "слуга народу" Кравчук

Механізм всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, планують закріпити на постійній основі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Такий інструмент прямої демократії - правильна й хороша річ, і тепер потрібно подумати, як це закріпити на постійній основі. Наприклад, це може бути голосування в додатку "Дія". Звичайно, це не матиме юридичних наслідків, тому що їх може мати тільки референдум. Але опитування великої кількості респондентів - це спосіб звірятися в режимі реального часу", - наголосила заступниця голови фракції "СН".

За словами Кравчук, для неї результати не стали несподіванкою.

"Я і за зустрічами з виборцями, і за соцдослідженнями відстежувала певні тенденції. Я була впевнена, що питання скорочення кількості депутатів матиме більшу підтримку. Це може бути додатковим аргументом під час голосування в другому читанні за закон, внесений Володимиром Зеленським. Тепер подивимося, які партії наважаться підтримати думку народу й голосувати за скорочення", - зазначила заступниця голови фракції.

Крім того, Кравчук зазначила, що "приємною несподіванкою був високий результат питання про медичний канабіс".

"Тут уже готові кілька законопроєктів, і тепер дискусія буде в парламенті", - додала парламентарка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати "опитування Зеленського" опублікують ближче до вечора, - "слуга народу" Кравчук