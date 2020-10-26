"Опитування Зеленського" планують закріпити на постійній основі, але воно не матиме юридичних наслідків, - "слуга народу" Кравчук
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Такий інструмент прямої демократії - правильна й хороша річ, і тепер потрібно подумати, як це закріпити на постійній основі. Наприклад, це може бути голосування в додатку "Дія". Звичайно, це не матиме юридичних наслідків, тому що їх може мати тільки референдум. Але опитування великої кількості респондентів - це спосіб звірятися в режимі реального часу", - наголосила заступниця голови фракції "СН".
За словами Кравчук, для неї результати не стали несподіванкою.
"Я і за зустрічами з виборцями, і за соцдослідженнями відстежувала певні тенденції. Я була впевнена, що питання скорочення кількості депутатів матиме більшу підтримку. Це може бути додатковим аргументом під час голосування в другому читанні за закон, внесений Володимиром Зеленським. Тепер подивимося, які партії наважаться підтримати думку народу й голосувати за скорочення", - зазначила заступниця голови фракції.
Крім того, Кравчук зазначила, що "приємною несподіванкою був високий результат питання про медичний канабіс".
"Тут уже готові кілька законопроєктів, і тепер дискусія буде в парламенті", - додала парламентарка.