ВООЗ зафіксувала зниження кількості заражень COVID-19 у світі після недавнього рекорду

Кількість нових випадків заражень коронавірусом COVID-19 по всьому світу в неділю знизилася до 438 633 після суботнього рекорду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно з підрахунками ВООЗ, в суботу по всьому світу зареєстрували 468 409 нових випадків зараження коронавірусом. Це - найвищий показник з моменту початку пандемії. У неділю кількість нових заражень у світі пішла на зниження.

З початку пандемії в світі було зафіксовано 42 млн випадків зараження, понад 1,1 млн померли від наслідків зараження. Однак експертиза, що насправді на коронавірус, ймовірно, в світі перехворіло на порядок більше людей, причому переважно - в дуже легкій формі.

Також читайте: Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА