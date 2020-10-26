Координатор президентського опитування Гагарін обіцяє віддати гонорар за його проведення на благодійність: Там менше 3 тис. доларів
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Координатор всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, Артем Гагарін заявив, що передасть свій гонорар на благодійність.
Про це він розповів в інтерв'ю "Бабелю", повідомляє Цензор.НЕТ.
Йому нагадали, що в інтерв'ю одному з видань він заявив, що до пандемії коронавірусу його звичайний гонорар становив $3 тисячі. На питання про розмір гонорару за координацію опитування Зеленського, Гагарін відповів, що він є меним за згадану суми. Шоумен планує передати його на благодійність.
"Він [гонорар] чисто формальний, ця історія для мене не про гроші", - заявив Гагарін.