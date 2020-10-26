Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих, - глава Державної податкової служби Любченко

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко пропонує розширити базу оподаткування в Україні за рахунок більш заможних верств населення.

Про це Любченко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на прохання прокоментувати ініціативу глави профільного комітету Верховної Ради Данила Гетманцева підвищити "план" з тютюнового акцизу та низки інших податків у дохідній частині проєкту Держбюджету-2021, передає Цензор.НЕТ.

"Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих. Причому немає одного вирішення. Простий приклад - "зелена" енергетика. Вони багаті. Давно вже все окупили, застосували прискорену амортизацію, податків нуль. Про податок на прибуток взагалі забули. Яка прискорена амортизація, якщо гарантійний термін панелей 30 років? Вони хочуть з бюджету 20 млрд грн, але ми у них самих знайдемо ці 20 млрд грн податку на прибуток. Це готувалося раніше. Якби не було карантину, ми б уже туди прийшли. Це було у нас в плані на початок року - в квітні, ще до мого призначення. Ревізори, які складали Нацплан, бачили - це не може так працювати", - відповів Любченко.

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"Гетманцев має повне право шукати механізми збалансування бюджету. Абсолютно правильно. І він зосередився на пошуках дохідної частини останнім часом, що теж правильно. Ми обговорювали з ним багато питань з моєї ініціативи. Це моє свідоме рішення. Питома вага внутрішнього ПДВ до ВВП в цього року планувався 1,9%, в наступному - 2,9%. Ми в цьому вже вийдемо майже на 2,8%. ... у держбюджеті на цей рік від початку індикатив за ПДВ був 96,8 млрд грн, потім план секвестрували до 75,4 млрд грн. Потім додали 2,2 млрд грн, 2 млрд грн з яких на паводок. Тобто стало 77,6 млрд грн. Я впевнено бачу 112 млрд грн в цьому році. Ми вже "зробили" 85 млрд грн. За 10 місяців цього року практично вийдемо на весь ПДВ, який був в первинному бюджеті", - додав він.