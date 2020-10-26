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Азербайджан перед перемир'ям зайняв 18 населених пунктів у Карабасі

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Азербайджан перед перемир'ям зайняв 18 населених пунктів у Карабасі
Азербайджанські військові напередодні оголошеного з 26 жовтня перемир'я взяли під контроль 18 населених пунктів у Нагірному Карабасі.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Publika.az.

За словами президента, в Зангіланському районі були взяті Бірінджі Алибейлі, Ікінджі Алибейлі, Ребенд і Енікенд; в Джебраїльському районі - Говшудлу, Софулу, Даг Машанли, Курди, Ховуслу і Челебіляр.

У Губадлінському районі військові взяли під контроль Падар, Ефенділяр, Юсіфбейлі, Чайтумас, Ханлиг, Сариятаг, Моллабурхан і Губадли.

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Топ коментарі

  • IN UA 7395a7cc
    У Алиева, что не перемирие, то освобождение нескольких населенных пунктов.
    Вот, что бывает, когда переговоры ведут ударные беспилотники и высокоточные ракеты, а не старые коммунисты Фокин и Кравчук.
  • Привет
    Ну ериван им у нюх не вперся...а вот до Степанокерта дойдут...
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Нормально! Перед слкдующтм ещё 20 займут. И так до Еривана!
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