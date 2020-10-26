Громадянина Угорщини обдурили на $10 тис. у Росії і намовили незаконно перетнути кордон в Україну, - Держприкордонслужба
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Громадянина Угорщини обдурили на 10 тис. доларів у Росії, йому пообіцяли допомогти за цю суму дістатися додому, однак кинули його на російсько-українському кордоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Іноземець мав всі підстави для легального в'їзду в Україну, однак, за його словами стало відомо, що він став жертвою шахраїв.
Чоловік розповів, що в Росії невідомі погодилися допомогти йому швидко дістатися додому. За свої послуги "помічники" отримали 10 тис. Доларів США. Обманутого громадянина Угорщини шахраї кинули на російсько-українському кордоні.
Затримав іноземця наряд відділу "Вовчанськ" Харківського прикордонного загону.
"Швидше за все, іноземцю доведеться ще й витратитися на адміністративні штрафи за незаконне перетинання державного кордону та порушення прикордонного режиму", - зазначили в Держприкордонслужбі.