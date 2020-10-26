У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК

У Харкові міська територіальна виборча комісія прийняла приблизно третину протоколів від дільничних виборчих комісій, проте значну частину документів довелося відправити на уточнення.

Про це повідомила станом на 11:00 голова ТВК Ольга Мозгова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми приймаємо 605 дільниць. І вже прийняли майже третину. Але, на жаль, дуже багато комісій повертаються назад, на уточнення", - сказала Мозгова.

За її словами, йдеться про суто технічні уточнення.

"Дільничні комісії приїхали з протоколами, в яких є виправлення коректором, або просто викреслена цифра 4 і написано 3. Майже половина комісій їде на уточнення", - сказала Мозгова.

"Наші люди працюють без перерви. Ми приймаємо максимально швидко. Електронний кабінет "висить". Ми працюємо вручну, намагаємося зробити якомога швидше всю роботу. Але комісії мають теж робити свою роботу якісно", - додала вона.

Вона запевнила, що якщо дільнична комісія якісно заповнила документи, на те, щоб їх прийняти, членам ТВК потрібно лише 15 хвилин.

Зазначається, що з самого ранку біля будівлі, де розташовується міська ТВК, і всередині неї - черги членів дільничних комісій, які приїхали здати документацію. У приміщенні час від часу виникає тиснява, соціальна дистанція не дотримується. Частина людей посуває маски на підборіддя або опускає їх нижче носа.

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