Новини • Місцеві вибори-2020

Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада, - голова міської ТВК Нілов

2 22917
Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада, - голова міської ТВК Нілов
Результати виборів мера Києва планують оголосити не пізніше 6 листопада.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія має оголосити не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування", - зазначив Нілов.

Згідно з календарним планом ЦВК, це 6 листопада.

"Ми будемо намагатися зробити це швидше", - додав глава Київської ТВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з паралельним підрахунком голосів на виборах до Київської міської ради Віталій Кличко набрав майже 51% і перемагає вже в першому турі.

Також дивіться: Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Oljik
    Верещук сказала, що у другому турі зустрінеться з Кличком...головне щоб не було вітру.))
  • Геракл Платонович
    зато в нужных цветах!)))))
    Ветер снова подул в сторону Равы Русской)))))))
  • Старый зольдат
    Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября, - глава городской ТИК Нилов - Цензор.НЕТ 7322
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини