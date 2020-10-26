Хомчак про виділення йому третьої службової квартири: Раніше отримані квадратні метри повернуто Міноборони. Усе законно

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак призначив службову перевірку за фактом оприлюднення службових документів про надання Хомчаку службового житла, які містили його персональні дані.

Про це йдеться в заяві Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні українці!

Сьогодні завдати удару діловій репутації, дискредитувати людину, організацію чи інституцію просто. Останнім часом в інформаційному просторі спостерігається тенденція поширення маніпулятивних повідомлень з метою дискредитації керівництва Збройних Сил України.

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На жаль, до брудних інформаційних технологій свідомо залучають публічних осіб, надаючи їм лише частину інформації для поширення ними суб’єктивних оціночних суджень. Окрім того, вигадують та оприлюднюють інші "факти", не перевіривши їхню достовірність. Є відвертою неправдою начебто моя вказівка військовому комісаріату "про призов окремого громадянина", про що дізнався, як і вся українська спільнота, із соціальних мереж.

Не відповідає дійсності й інформація щодо порушення мною житлового законодавства. Дані про нерухомість посадових осіб зазначено в щорічних деклараціях, з якими може ознайомитися будь-хто. У моїх деклараціях вказано, що отримані від держави житлові квадратні метри (83,1 м.кв.) за попередніми місцями служби повернуто Міністерству оборони повною мірою, навіть більшою площею (97 м.кв.). Я не впевнений, що хтось так робив до мене…

Клопотання про надання штатно-посадового (службового) житла, з урахуванням зазначеного вище та зміною сімейного стану, надано Міністру оборони відповідно до вимог чинного законодавства України.

Варто зазначити, що поширення неперевіреної інформації або її умисне викривлення не звільняє цих осіб від відповідальності.

За фактом передачі оприлюднених службових документів, що містять мої персональні дані, призначив службову перевірку.

Поширення неправдивих та маніпулятивних повідомлень є складовими цілеспрямованої інформаційної атаки. Гібридна війна ближче, ніж здається. Перевіряйте інформацію перед оприлюдненням, користуйтеся офіційними джерелами.

Сподіваюся на порядність лідерів громадських думок та подальшу об’єктивність, неупередженість і дотримання професійної етики представниками засобів масової інформації", - йдеться в заяві.

Раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя оприлюднив документи про те, що Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак виписав собі службову квартиру в Києві, а до цього йому були виділені ще дві квартири: у 2006 році в Білій Церкві, в 2002 році у Львові.



