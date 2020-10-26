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Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП

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Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID-19, - ОП
Президент України Володимир Зеленський вимагає достовірної статистики щодо тих, хто поборов COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив під час селекторної наради.

"На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання про достовірність статистики тих, хто захворів і хто одужав", - йдеться в повідомленні.

Глава МОЗ Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції, а МОЗ ще навесні внісло зміни, згідно з якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативного тесту на COVID-19 не потрібно.

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Топ коментарі

  • Злая Одесситка
    Господи, хотя бы он не взял эту проблему под свой личный контроль.
  • Александр Романов 0166afe8
    пусть поставит картонные коробки в мусорных мешках по стране, люди ему достоверную статистику дадут
  • Старый зольдат
    А шо, у Ленки требовать уже не получается?
    А у мендель?
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