"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ у межах спеціальних обов'язків (ПСО). У жовтні ціна газу становитиме 5374,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні (4318,99 грн).