Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки

Росія готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 у ​​європейській частині за умови, що країни НАТО підуть на аналогічні кроки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві президента РФ, яку опублікувала пресслужба Кремля.

"Російська Федерація продовжує вважати, що Договір про РСМД був важливим елементом архітектури щодо гарантування міжнародної безпеки та стратегічної стабільності. Особливу роль Договір відіграв у плані підтримки передбачуваності і стриманості в ракетній сфері на європейському просторі.

Вважаємо вихід США з Договору про РСМД, у результаті чого він припинив свою дію, серйозною помилкою, яка посилює ризики розв'язання гонки ракетних озброєнь, зростання конфронтаційного потенціалу та скочування до неконтрольованої ескалації. З урахуванням неослабної напруженості за лінією Росія-НАТО очевидні нові загрози для загальноєвропейської безпеки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Путін, Москва пропонує "всім зацікавленим сторонам розглянути конкретні варіанти взаємних верифікаційних заходів для зняття наявної стурбованості".

Путін повідомив, що Росія дотримується позиції, що ракета 9М729 відповідає вимогам раніше чинного договору про РСМД, але "готова в дусі доброї волі і далі не здійснювати розгортання на європейській частині території країни ракет 9М729, але тільки за умови зустрічних кроків з боку країн НАТО, які виключають розміщення в Європі озброєнь, раніше заборонених за Договором про РСМД".

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