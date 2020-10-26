Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов
Про це повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Тєрєхов, інформує Цензор.НЕТ.
"Стан Геннадія Кернеса - стабільний, і про результати виборів йому вже повідомили", - зазначив Тєрєхов.
За його словами, "буде його (Кернеса. - Ред.) звернення до харків'ян, фото і ролик, і головне - приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків".
Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.
16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.
У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.
2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.