Новини • Місцеві вибори-2020

Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов

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Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов
Мер Харкова Геннадій Кернес вже знає про попередні результати місцевих виборів і планує звернення.

Про це повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Тєрєхов, інформує Цензор.НЕТ.

"Стан Геннадія Кернеса - стабільний, і про результати виборів йому вже повідомили", - зазначив Тєрєхов.

За його словами, "буде його (Кернеса. - Ред.) звернення до харків'ян, фото і ролик, і головне - приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків".

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Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.

16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Топ коментарі

  • Garry Grant
    "Спасибо,что вы такие уникалы-харьковчане,готовые выбрать живой труп,на котором клейма негде ставить. Я буду и дальше добросовестно воровать,а вы дальше сосите. Потому что вы дебилы и терпилы..."(из обращения г.кернеса к избирателям)
  • Yakov Nemo
    Этож надо какое количество идиотов живёт в Харькове ,🤔🙄🤫😂😂😂😂🤦 Из года в год голосовать за эту сволочь ,какими надо быть упоратыми 🧟
  • vlasta
    Предполагалось, что Харьков, как крупный научный и образовательный центр, проголосует так, как ожидается от умных и интеллигентных людей. Но получилось, как всегда, выбрали ватную, криминальную крысу. Это очень хорошо характеризует уровень людей,, второй столицы".
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