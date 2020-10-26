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ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною

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ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною
Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) ухвалив повернути Леоніду Черновецькому позовну заяву проти Кабінету міністрів України з вимогою визнати російську мову державною.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд встановив, що при складенні позовної заяви позивачем не було дотримано вимог Кодексу адміністративного судочинства України, положень Конституції України щодо статусу державної мови та сфер її застосування. Суд залишив позовну заяву без руху та надав строк для усунення недоліків, зокрема, шляхом викладення позову державною (українською) мовою", - зазначили в пресслужбі.

Однак, документів на усунення недоліків позову, в тому числі клопотань про продовження строку для їх усунення чи доказів неможливості надання витребуваних документів, до суду не надходило. Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС України позовна заява була повернута позивачеві.

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Як повідомлялося, 9 вересня в ОАСК надійшов позов з проханням зобов'язати Кабмін України внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про надання російській мові статусу державної. Позивачем було вказано Леоніда Черновецького. Він вимагав визнати протиправною бездіяльність уряду, яка полягає в невнесення вищезгаданого законопроєкту на розгляд парламенту.

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Топ коментарі

  • Andrew_UA_Kyiv
    Підкацапна канцерва... Вже дістав цей космічний обдовбанець своєю сраною рекламою на ютубі!!! ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным - Цензор.НЕТ 2905
  • Злий Грицько
    Чем только этот космонавт не пытался зарабатывать... И блогером пытался стать, и книги писать и все это дохода не приносит, а вот получить заказ от кацапорылых, подать в суд (не важно какой будет результат, главное процесс держать) это конечно деньги не большие зато стабильный доход ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным - Цензор.НЕТ 1587
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    На Марсі будешь російською розмовляти з марсіанами !! Кацмонавт обдовбаний !!))
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