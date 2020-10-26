Нині до кисню підключено понад 16 тис. ліжок, на 6,8 тис. більше, ніж у вересні, - Шмигаль
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, забезпечення киснем у лікарнях Херсонської області становить 85%, у Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях - 50%. На закупівлю кисню для лікарень уже направили 571 мільйон гривень.
"Є гроші, і всі процедури для закупівель були спрощені", - сказав Шмигаль.
Нині до кисню підключено понад 16 тисяч ліжок – на 6800 більше, ніж у вересні.
Президент зазначив, що забезпечення ліжок киснем на 80% має бути здійснене якнайшвидше. Глава держави попросив проконтролювати цей процес і поцікавився станом підготовки до можливого розгортання ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та Донецькій області.