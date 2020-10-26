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Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів"

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Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів"
Усім пунктам президентського опитування буде дано хід у парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава партії, перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на пресконференції в Києві в понеділок.

"Почнемо зі скорочення кількості нардепів. Думаю це питання горизонту цієї сесії, яка триватиме до лютого", - сказав Корнієнко.

Він також нагадав, що проєкт відповідного закону вже був проголосований у першому читанні і визнаний Конституційним Судом відповідним Основному закону.

"Будемо дивитися, хто з урахуванням 90% підтримки цієї ідеї в народі буде ухилятися від голосування за цю ініціативу", - сказав глава партії.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Корниенко об опросе Зеленского: "Всем пунктам будет дан ход. Начнем с сокращения количества нардепов" - Цензор.НЕТ 8932
  • Порохобандерівець
    А що з побажаннями Зеленському, куди йому іти?
  • Стрелок
    они еще тупее чем я ожидал
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