МЗС вручив послу Угорщини ноту протесту в зв'язку з агітацією угорських чиновників на користь однієї з партій на місцевих виборах у Закарпатті: Це неприпустимо

Міністерство закордонних справ України запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому була вручена нота протесту в зв'язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року.

"Угорському дипломату доведена позиція МЗС про неприпустимість винесення в публічному просторі заяв офіційними особами Угорщини, особливо в день виборів, коли зобов'язує виборча тиша, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за Партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття", - вказується в коментарі речника МЗС України, оприлюдненому в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що подібні дії угорських чиновників суперечать ст. 50 закону України "Про місцеві вибори" і ст. 57 Виборчого кодексу України, які забороняють іноземцям брати участь у передвиборчій агітації.

У міністерстві зазначили, що всім громадянам України, відповідно до Конституції та законів, створені рівні можливості для реалізації виборчих прав відповідно до міжнародних стандартів.

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"Міністерство вкотре закликало угорську сторону поважати законодавство України і не вчиняти кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України та не відповідають добросусідському характеру українсько-угорських відносин. Зі свого боку, українська сторона залишається відкритою до конструктивної співпраці з Угорщиною з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння", - підкреслили в МЗС.

Як повідомлялося, вранці 25 жовтня, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці в Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах КМКС "Партія угорців України", а також чинного міського голову Берегова Золтана Бабяка. Також він повідомив, що жителі Закарпаття, розташованого на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

У МЗС України це оцінили як пряму агітацію і заявили, що "таким чином офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми".