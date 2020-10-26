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"Слуга народу" оприлюднила попередні результати "опитування Зеленського". ІНФОГРАФІКА

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Партія "Слуга народу" оприлюднила результати майже 80% підрахованих бюлетенів опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським у день місцевих виборів.

Про це повідомив під час брифінгу голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Результати опитування, які у нас зараз є, вони не на 100 відсотків. Це 80 відсотків бюлетенів щодо опитування пораховано. Екзитпол, який учора був, він, у принципів, був дуже валідним за цими результатами. Хочемо наголосити, що це не було референдумом, і не було соцдослідженням, бо жодної вибірки і так далі не було. Це було загальнонаціональне опитування в схожому форматі на екзитпол. В принципі, опитування відбулося на дуже високому рівні на більшості дільниць", - сказав Корнієнко.

За словами Корнієнка, в опитуванні взяли участь до 5 млн громадян.

Слуга народу оприлюднила попередні результати опитування Зеленського 01

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Опитування від президента:
    За "Пішов на хєр"- 92 %
  • Люцифер
    "Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "опроса Зеленского" - Цензор.НЕТ 6831
  • Старый зольдат
    Да нет, не бардак, а ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
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