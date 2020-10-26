Новини • Місцеві вибори-2020

На 208 окрузі була дуже висока явка, необхідно перевірити всі факти, - Геращенко

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На 208 окрузі була дуже висока явка, необхідно перевірити всі факти, - Геращенко
На 208 окрузі (Чернігівщина) була аномально висока явка, правоохоронці перевірять причини.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У 208 окрузі в Чернігівській області, де проводилися вибори до Верховної Ради, з початку виборчого процесу було відкрито 6 кримінальних проваджень, зокрема 3 провадження за статтею про підкуп виборців та 3 - щодо перешкоджання здійсненню виборчого права громадян. У сам день голосування було зафіксовано три події: про відключення електроенергії та дві скарги про відсутність інформації про кандидатів. До ЄРДР жодні відомості не вносилися", - наголосив Геращенко.

Крім того, заступник голови МВС, відповідаючи на запитання про те, як можна розцінювати високу явку на окрузі, заявив: "Вчора під час ефіру Савіка Шустера я прямо порекомендував Олегу Валерійовичу (Ляшку. - Ред.), щоб його юридичний відділ готував скарги з фактами підкупу виборців - висока явка в цьому окрузі справді була і дійсно є привід задуматися, чому вона була. ... Нам потрібні факти, ці факти будуть перевірятися. Ситуація на цьому окрузі перебуває під пильною увагою суспільства, ЗМІ та правоохоронних органів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори загалом минули безпечно і з невеликою кількістю порушень, - Геращенко

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Топ коментарі

  • Людмила Омельченко
    Пока не ясно, чей рагуль продул, то ли ахметовский, то ли коломойского.
    Там примерно одинаковый результат у Ляшко и у зелёной мрази.
  • Чинганчгук
    зеленые мрази совсем обнаглели - да Лашко - но ..., мне так противно не было даже при овоще,тот хоть не врал, шо он нормальный - просто моральные зеленые уроды
  • Куприк
    Це смотря хто заплатит , он по всякому умеет .
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