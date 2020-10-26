ВАКС відмовився арештовувати Януковича в справі про Межигір'я

Вищий антикорупційний суд відмовився санкціонувати взяття під варту президента-втікача Віктора Януковича в справі про Межигір'я.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні слідчий суддя Антикорсуду Воронько відмовив САП у взятті Януковича під варту у справі про Межигір'я", - йдеться в повідомленні.

На початку серпня 2019 року Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі колишнього президента Віктора Ющенка щодо незаконного заволодіння резиденцією "Межигір'я", ГПУ підозрює Віктора Ющенка в розтраті майна на загальну суму 540 млн гривень і пособництві Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я".

30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.

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