Ізраїль з листопада починає випробування вакцини проти COVID-19 на добровольцях

Ізраїльський інститут біологічних досліджень отримав всі необхідні схвалення Міністерства охорони здоров'я і Гельсінського комітету щодо вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Ізраїлю.

"Ізраїльський інститут біологічних досліджень отримав всі необхідні схвалення Міністерства охорони здоров'я і Гельсінського комітету на найважливіший етап розробки вакцини проти COVID-19. Клінічні випробування на людях почнуться в неділю, 1 листопада", - йдеться в повідомленні.

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Як додає The Times of Israel, в першій фазі клінічних випробувань візьмуть участь двоє людей, а протягом листопада кількість добровольців збільшиться до 80, передає Суспільне. У грудні до випробувань будуть залучені до 960 осіб.

Клінічні випробування триватимуть приблизно до весни 2021 року. Якщо у більшої кількості добровольців вакцина продемонструє хороший результат, то в квітні-травні 2021-го ін'єкції зроблять 30 тисячам людей. Якщо у вакцини не буде виявлено побічних ефектів, її будуть застосовувати по всій країні.

Випробування будуть проводити в двох лікарнях - Хадасса в Єрусалимі і в медцентрі Шеба під Тель-Авівом. Одній групі випробовуваних дадуть вакцину, іншій - плацебо. Близько трьох тижнів вони будуть перебувати під наглядом медиків, які будуть стежити, чи з'явилися побічні ефекти вакцини, а також, наскільки вона ефективна для вироблення антитіл проти COVID-19.