Місцеві вибори в Україні були проведені організовано, відбулися спокійно з дотриманням процедур, - БДІПЛ ОБСЄ
"На обмеженій кількості виборчих дільниць, які відвідували представники БДІПЛ у день виборів, ми спостерігали, що виборчий процес проходив в цілому спокійно, добре організовано і прозоро, всі процедури в цілому були дотримані", - сказала Гісладоттір на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Це попередні висновки БДІПЛ ОБСЄ, представники місії продовжать спостереження за виборами в Україні в ході другого туру.
"Ми можемо зазначити, що робота Центральної виборчої комісії з управління виборчим процесом була здійснена професійно й ефективно, незважаючи на виклики, які стосувалися глобальної пандемії Covid-19", - сказала керівниця місії спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір.
Разом з тим вона підкреслила, що "робота окремих територіальних комісій була дуже часто політизована, що надавало негативний вплив через постійну зміну членів виборчих комісій".
"Кандидати могли вільно проводити свою передвиборчу агітацію, свою політичну кампанію, але в той же час були зафіксовані окремі випадки зловживання своїми повноваженнями, а також поширені звинувачення в можливий підкуп голосів", - сказала керівниця місії спостерігачів.
"Приватні медіа не змогли неупереджено і збалансовано висвітлити події виборчого процесу ... і не змогли забезпечити неупереджений і інформований вибір для українського виборця", - додала вона.