Опитування Зеленського проводила стороння компанія "Зе Медіа", - Корнієнко
Про це сказав Корнієнко під час брифінгу 26 жовтня, передає Цензор.
"Як ви знаєте, партія "Слуга народу" взяла на себе фінансування, але для того, щоб уникнути звинувачень в передвиборчій агітації, ми свідомо відмовилися від будь-якої організації опитування. Його організовувала стороння компанія, яку ми запросили, підібрали. Вона називається "Зе Медіа", - розповів Корнієнко.
Голова "СН" наголошує, у компанії "Зе Медіа" є "повна акредитація і спроможності проводити соціологічні дослідження. За словам Корнієнка, одним із засновників компанії є професійний соціолог.
"З цією компанією ми працюємо уже не першу передвиборчу кампанію. Працювали на парламентській з ними. Вони погодилися організувати це опитування. Це не є соціологічне опитування, тому тут немає якихось особливих вимог. Але просто організувати кількість волонтерів, інтерв'юерів, організувати логістику і так далі - ця компанія за це взялася. І одна з важливих умов, яку компанія нам надала - це відстрочка платежу. Тому що повністю всі розрахунки по цьому проекту відбуваються постфактум", - сказав Олександр Корнієнко.
Голова "СН" розповів, що зараз досліджують кількість волонтерів, графік їх роботи. За його словами, волонтери отримають відшкодування. Також партія оплатить витрати за логістику і друк поліграфії і скриньок.
"Щодо джерел походження коштів - ще раз наголошую, що це не державне фінансування, тому що ми відмовилися від державного фінансування. Це спонсорська допомога наших донорів, яких багато, вони представляють малий і середній бізнес, їх більше 300 за останній час було. І в звіті НАЗК, коли ми його подамо, на всі ці питання можна буде отримати відповідь", - зазначив Корнієнко.