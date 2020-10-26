Нове перемир'я в Карабасі: Вірменія заявила про застосування противником "Смерча", Азербайджан - про обстріл із гармат міста Тертер

Після домовленості про перемир'я в Нагірному Карабасі ситуація погіршилася, а Міністерство оборони Вірменії заявило про важкі бої в зоні конфлікту з Азербайджаном.

Про це повідомив у Twitter представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян, передає Цензор.НЕТ.

"О 13:50, попри досягнутий за допомогою США новий режим припинення вогню, армія Азербайджану завдала ракетного удару "Смерч" у напрямку села Зардарашен Мартунінського району", - написав Ованесян.

За його словами, ведуться оборонні бої, щоб придушити атаку і відкинути противника на вихідні позиції.

У свою чергу, Міноборони Азербайджану повідомляє, що "26 жовтня о 15:30 збройні сили Вірменії, порушивши новий режим гуманітарного припинення вогню, обстріляли з гармат місто Тертер", а також Агджабединський район.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії після переговорів у Вашингтоні домовилися про початок гуманітарного перемир'я в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту з ранку понеділка.

Сторони досягли домовленості про припинення вогню ще 10 жовтня в Москві. Однак відтоді перемир'я неодноразово порушувалося, що викликало критичну реакцію з боку міжнародного співтовариства.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

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