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У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли 10,8 тис. осіб, 35 з них госпіталізовано, - КМДА

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У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли 10,8 тис. осіб, 35 з них госпіталізовано, - КМДА
У Києві за тиждень різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ - за 7 днів заразилися майже 11 тисяч осіб.

Про це 26 жовтня йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що значно зросла захворюваність серед школярів.

Так, в столиці за період з 19 по 25 жовтня зареєстрували 10 804 хворих на грип та ГРВІ (захворіли 4955 дітей і 5849 дорослих).

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При цьому в КМДА стверджують, що такий рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед киян нижче базової лінії на 51,4%.

З усіх хворих за тиждень діти становлять  45,9%. Серед школярів захворюваність зросла на 18,6% - зареєстрували 2 492 випадки.

У лікарнях з грипом і ГРВІ лежать 35 осіб, з них 14 - діти.

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Топ коментарі

  • Меркава
    Так это те, кто не побежал тесты делать, болеют себе спокойно ОРВИ.
  • Евгеньевич Євгенович
    Як і багато років поспіль. І ніяких "червоних зон".
  • Елена Голиц
    пока граждане не станут хором лупить безмасочников пандемия будет только разрастаться...
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