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"Опитування Зеленського" створило неправомірну політичну перевагу для партії влади на виборах, - БДІПЛ ОБСЄ

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"Опитування Зеленського" створило неправомірну політичну перевагу для партії влади на виборах, - БДІПЛ ОБСЄ
У Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) зазначають, що опитування, яке проводилося в день голосування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, частково створювало неправомірну політичну перевагу для учасників виборчого процесу від партії влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала керівниця місії спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір.

"Можемо зазначити, що опитування, яке було ініційовано президентом Володимиром Зеленським, що проходидло поруч із виборчими дільницями в день виборів, і яке було профінансоване його політичною партією, а також стосувалося відповідних ініціатив, які зараз вводить його Офіс, частково створювало неправомірну політичну перевагу, а також розмивало безпосередньо межі між державою і політичною партією", - зазначила Гісладоттір.

За її словами, люди, які працювали на президентському опитуванні, переважно перебували поза виборчими дільницями і не проявляли активності, хоча були досить помітними.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    допрыгался... шапитошник
  • Myroslav Hrabovsky
    Як пояснити в цій ситуації «частково»?! Вона частково вагітна?
  • Sergii Ustim
    "Опрос Зеленского" частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 39
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