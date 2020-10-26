Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці: "Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність"

Колишній виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Денис Пудрик залишається на посаді заступника керівника.

Про це він сам заявив в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнили - це дуже гучно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність. На наступний день ще по шістьом вийшов аналогічний наказ, але написали чомусь тільки про мене. В цілому ж рішення здивувало, особливо враховуючи наші успішні показники роботи. Сподіваюся, що всі крапки над "і" розставить час. Життя не починається і не закінчується посадою. Тим більше, що я залишаюся в Одеській митниці, де визнаю за честь працювати на будь-якій посаді", - сказав чиновник.

Він додав, що таке рішення його здивувало, оскільки результати роботи митниці позитивні.

"Серпневий показник адміністрованих митних надходжень склав 3,7 млрд грн, перевищивши на 1,1 млрд грн надходження серпня минулого року. Цей показник став найбільшим місячним показником та відсотком виконання у 2020 році. У вересні нами теж було забезпечено виконання планового показника на понад 3,8 млрд грн митних платежів. Сумарно за ІІІ квартал поточного року ми перевищили надходження попереднього кварталу на 2,5 млрд грн", - наголосив Пудрик.

Він повідомив агентству, що у жовтні до держбюджету має бути перераховано 3,7-3,8 млрд грн, якщо збережеться нинішня динаміка. Це відповідає надходженням жовтня минулого року. Надходження цих місяців на Одеській митниці є найбільшими за 2019-2020 роки, підкреслив митник.

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Співробітники Координаційно-моніторингової митниці усі ці два місяці слідкували за діяльністю ввіреного йому підрозділу, в тому числі за митною вартістю, і жодних питань не виникало, заявив він.

"Численні селекторні наради, моніторинг, контроль та перевірки нічого не виявили. Таке прискіпливе ставлення до Одеської митниці з боку центрального апарату мені досі не зрозуміле", - резюмував Пудрик.

Пудрик з 2005-го у різні періоди очолював також Бердянську, Донецьку, Луганську, Чернігівську та Львівську митницю. З 4 червня 2013 року по 5 травня 2014 року обіймав посаду начальника Кримської митниці Міністерства доходів і зборів України. Він не звільнився в цей період за власним бажанням, як цього вимагав закон України про очищення влади, і потрапив під люстрацію: в березні 2015 року його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці. Чиновник подав позов про скасування цього рішення, суд його задовольнив у січні 2020 року.

У серпні Пудрик став в.о. голови Одеської митниці.

21 жовтня пресцентр Держмитної служби повідомив, що його звільнено через "негативні результати роботи митниці впродовж двох місяців".