Зміна Виборчого кодексу України незадовго до виборів суперечить міжнародній практиці, - БДІПЛ ОБСЄ
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала керівник місії спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір.
"Зміни до Виборчого кодексу допомогли усунути деякі невідповідності, які в ньому були ... при цьому вони також містили деякі значні зміни, в тому числі зміни до виборчої системи держави, які були прийняті безпосередньо незадовго до виборів, що суперечить загальним найкращим практикам у світі", - сказала Гісладоттір.
За її словами, оновлений Виборчий кодекс є інклюзивним, однак заполітизованим в окремих моментах, і в ньому враховані в повному обсязі рекомендації, які давав БДІПЛ.
"Одним з позитивних змін українського виборчого законодавства полягає в спрощенні процедури реєстрації виборців, а також зміни виборчої адреси, як раніше рекомендувала наша організація. При цьому тільки 100 тис. виборців цього разу змогли скористатися цією можливістю", - сказала вона.
До позитивних моментів нового Виборчого кодексу керівник місії віднесла гендерну квоту для списків кандидатів в депутати.