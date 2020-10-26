"Слуга народу" Андрійович складе депутатські повноваження, оскільки обраний головою ОТГ на Івано-Франківщині
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Нардеп повідомив, що за попередніми даними, він отримав 60% голосів виборців на посаду голови Надвірнянської ОТГ і тому складе свої повноваження.
"Я цю обіцянку, яку озвучив у передвиборчій кампанії, виконаю. Відповідно до закону, буду писати заяву про складання мандата. Дав завдання юристам з'ясувати, чи буде це до першої офіційної організаційної сесії міської ради чи після того. Буду здавати мандат депутата Верховної Ради України, щоб зосередитися на роботі для Надвірнянської ОТГ", - сказав Андрійович.
Зіновій Андрійович був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" в одномандатному виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області. З 2006 року тричі обіймав посаду міського голови Надвірної.