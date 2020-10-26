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Мінкультури проведе музичний марафон Білорусь-Україна "Ми разом", - Ткаченко

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Мінкультури проведе музичний марафон Білорусь-Україна "Ми разом", - Ткаченко
Міністерство культури й інформаційної політики проведе музичний марафон Білорусь-Україна "Ми разом" 4 листопада.

Про це в Telegram повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Білорусів і українців століттями пов'язує спільна доля європейських цінностей. У найкращих європейський традиціях об'єднаємося в тому, чим живемо - музикою, і з ініціативи Мінкультури влаштуємо музичний марафон Білорусь-Україна: "Ми разом", - сказано в повідомленні.

За словами Ткаченка, концерт, присвячений двом народам, "які залишаються вірними своєму серцю, багатовіковій дружбі і прагненню свободи", відбудеться 4 листопада.

У концерті візьмуть участь гурти та виконавці: Друга Ріка, Brutto Nostra, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, NAKA, ДахаБраха, NAVIBAND, СКАЙ і Kozak System.

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Топ коментарі

  • Yaroslav Yurchenko
    А давайте не надо? Вот каждый раз как слышу что-то вроде "під патронатом" - сразу нет.
  • Ned Stark
    Ну якщо Брутто, Друга ріка, Без обмежень і Козак сістем, то дуже ОК! Бо могли буть шманатіки з потапами ж...

    Цікаво, як це Ткаченко допустив Другу ріку і Козак сістем, вони ж порохоботи)))))
  • Стрелок
    А "мы вместе" Алисы или Валерии?
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