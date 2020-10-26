Окупанти тренувалися прикривати кораблі від авіаудару біля берегів Криму

У рамках навчань на чергових кораблях Чорноморського флоту РФ привели в бойову готовність засоби ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.

"Центр управління Чорноморського флоту (ЧФ) отримав розвіддані щодо зльоту групи літаків умовного противника в напрямку Кримського півострова. Засоби ППО на чергових кораблях ЧФ були приведені в бойову готовність, на корабельні сили флоту був переданий сигнал про наближення авіагрупи умовного противника", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що розрахунки ППО кораблів у пунктах базування взяли на супровід і знищили повітряні цілі умовного противника зенітною ракетною зброєю, призначеним для протиповітряної оборони кораблів від всіх засобів повітряного нападу.

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Повідомляється, що цілі було імітовано електронним способом системами управління озброєнням кораблів і умовно знищено до здійснення заходу літаків на бойовий курс.

Як пише Крим.Реалії, після окупації півострова в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

МЗС України висловило раніше протест Росії через військові навчання, які вона проводить в Криму. Реакції Москви на це так і не було.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив про початок будівництва двох військово-морських баз для більш ефективного захисту Чорноморського регіону. У Кремлі у відповідь заявили, що мають намір "проаналізувати" заяву президента Зеленського про нові бази ВМС України.