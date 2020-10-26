Окупанти тренувалися прикривати кораблі від авіаудару біля берегів Криму
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.
"Центр управління Чорноморського флоту (ЧФ) отримав розвіддані щодо зльоту групи літаків умовного противника в напрямку Кримського півострова. Засоби ППО на чергових кораблях ЧФ були приведені в бойову готовність, на корабельні сили флоту був переданий сигнал про наближення авіагрупи умовного противника", - сказано в повідомленні.
Зазначено, що розрахунки ППО кораблів у пунктах базування взяли на супровід і знищили повітряні цілі умовного противника зенітною ракетною зброєю, призначеним для протиповітряної оборони кораблів від всіх засобів повітряного нападу.
Повідомляється, що цілі було імітовано електронним способом системами управління озброєнням кораблів і умовно знищено до здійснення заходу літаків на бойовий курс.
Як пише Крим.Реалії, після окупації півострова в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.
МЗС України висловило раніше протест Росії через військові навчання, які вона проводить в Криму. Реакції Москви на це так і не було.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив про початок будівництва двох військово-морських баз для більш ефективного захисту Чорноморського регіону. У Кремлі у відповідь заявили, що мають намір "проаналізувати" заяву президента Зеленського про нові бази ВМС України.