Вибори до Київської облради: "ЄС" на першому місці з 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, "Батьківщина" - 9%, "ОПЗЖ" - 6,5%

На момент опрацювання 65% протоколів "Європейська Солідарність" набирає приблизно 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батьківщина - 9%, ОПЗЖ - 6,5%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані джерел у різних штабах.

За нашими даними, "Наш край" мінімально не добирає до необхідного бар'єру для проходження в облраду.

Зазначимо, що "ЄС" на виборах по Київській області першим номером вела нардепка Вікторія Сюмар.

"Слуг народу" вів народний депутат Олександр Дубінський. Характерно, що відразу після закінчення виборів він оголосив дані його екзитполів, які згодом не підтвердилися. За його екзитполами, саме "слуги" перемогли в Київській області з результатом приблизно 27%.

"За майбутнє" на вибори до облради вів Ярослав Москаленко - голова Київської обласної організації політсили.

"Батьківщину" - Андрій Засуха, син колишнього голови Київської облради, ексголови Київської ОДА Анатолія Засухи та колишньої депутатки від Партії регіонів Тетяни Засухи.

"ОПЗЖ" - Валерій Ксьонзенко, член партії ОПЗЖ. Депутат Київської обласної ради 7-го скликання, ексдепутат і секретар Бориспільської міської ради.

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